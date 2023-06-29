Кошти, зекономлені на закупівлі харчування, повністю покривають витрати на зимову форму для ЗСУ - волонтерка Ярова

Прозорі та справедливі торги, проведені на системі Прозорро, уже заощадили кошти Міністерства оборони для закупівлі зимової форми для українського війська.

Про це повідомила Дана Ярова, членкиня Громадської антикорупційної ради та голова ГО "Мрія дітей України" в ефірі 5 каналу.

"Ще місяць тому мені говорили, що немає коштів на закупівлю зимової форми. Тепер вони є, адже економія на торгах по харчуванню склала 4,3 мільярди гривень. Ми вже оголосили тендер на купівлю зимової форми, тож закликаю всіх підприємців виходити на торги. А от по закупівлі паливно-мастильних матеріалів — вимальовується ситуація, значно цікавіша, ніж із "яйцями по 17", — зазначила Дана Ярова.

Також волонтерка додала, що, попри всі намагання зірвати прозорі закупівлі, це не вдалося зробити завдяки публічному розголосу та пильній увазі громадськості.

"Якщо аналізувати бюджет Міністерства оборони, то перша стаття за величиною витрат — це озброєння. Ми не тільки отримуємо зброю від наших партнерів, а ще її закуповуємо у значній кількості. Друга — це заробітні плати для військових. Третя — це харчування. Четверта — паливно-мастильні матеріали. П'ята — те, що стосується речового забезпечення. Абсолютно все, що можна проторгувати для тилового забезпечення Збройних Сил, буде на Прозорро. Тому виробники і великі оператори ринку, які боялися працювати з Міністерством оборони, тепер можуть брати участь у прозорих торгах", — підсумувала Дана Ярова.