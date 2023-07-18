Член Общественного антикоррупционного Совета при Минобороны, волонтер и блогер рассказала, что вместо пересмотра своего решения Госаудитслужба рассылает письма по правоохранительным органам, где сообщает им, что прибыль предприятий, работающих с МО, это ущерб, нанесенный государству и инициирует открытие уголовных производств

Стартует новый сезон, культового сериала "Закупки министерства обороны"

А теперь очень кратко, в сериях, как вы любите.

Серия первая.

При проведении аудита Министерства обороны Украины, Государственная аудиторская служба Украины признала ВСЮ ПРИБЫЛЬ ПОСТАВЩИКОВ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ КАК ПО ОРУЖИЮ, ТАК И ТЫЛОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, УБЫТКАМИ ГОСУДАРСТВА.

Серия вторая.

При встрече Президента Украины Владимира Зеленского с бизнесом президент ставит задачу Кабинета министров Украины в лице Дениса Шмыгаля урегулировать этот вопрос.

Серия третья.

2 недели идут согласительные совещания по внесению изменений в существующие постановления Кабинета министров. На крайнем из них, я присутствовала. Было принято решение отменить 335 постановление КМУ и урегулировать вопрос прибыли в постановлении 1275. Все согласились, даже председатель Госаудита словами через рот говорит о том, что пересмотрят выводы государственного аудита в части прибыли.

Серия четвёртая. Изменения к 1275 будто проголосованы, но постановление нигде не опубликовано. По типу: "ты суслика видишь? Нет. А он есть".

Серия пятая. Мне стало известно из личных источников, что подтверждает Федерация работодателей Украины и все ассоциации разных отраслей промышленности, работающих с МО. А теперь внимание!

Вместо того чтобы пересмотреть свое решение, Госаудитслужба рассылает письма по правоохранительным органам, где сообщает им, что прибыль предприятий, работающих с МО, это ущерб нанесенный государству и инициирует открытие уголовных производств.

Серия шестая. Заключительная.

Все поставщики МО от носков, трусов до оружия разных калибров, замерли в немом шоке, от ожидания маски-шоу, обысков, выемки документов, and other.

Где-то между этими сериями МО подает иски в суд. По оружию информация закрыта, по тыловому обеспечению в Киевский окружной административный суд, дело 320/20717/23 о признании противоправных действий и отмене пунктов требования.

Что имеем в сухом остатке.

1. Распоряжение Президента Украины проигнорировано Кабинетом министров Украины.

2. Поставщики МО в тихом "а*ере", как и я вместе с ними.

3. Мы получим срыв поставок чего-либо во время военного положения, какими бы прозрачными закупки ни были.

К чему это приведет? Верно.

К ПОДРЫВУ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ.

И в заключение вопрос.

Зачем? Зачем это делается.

Из нелепости, непрофессионализма или чего еще?

Я не нахожу на эти вопросы ответа.

Вы можете поискать их.

Доклад закончила.

P.S. Распространение этого сообщения крайне важно. Тыкать палочкой надо, потому что что-то заносит товарищей на поворотах.

Источник: Facebook-страница Даны Яровой.