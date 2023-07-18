Новий сезон серіалу "Закупівлі міноборони": постачальники від трусів до зброї в німому шоці - Дана Ярова
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Членкиня Громадської антикорупційної Ради при Міноборони, волонтер та блогер розповіла, що замість перегляду свого рішення, Держаудитслужба розсилає листи по правоохоронним органам, де повідомляє їх, що прибуток підприємств, які працюють з МО, це збитки нанесені державі й ініціює відкриття кримінальних проваджень
Стартує новий сезон, культового серіалу "Закупівлі міністерства оборони"
А тепер дуже коротко, в серіях, як ви любите.
Серія перша.
При проведенні аудиту Міністерства оборони України, Державна аудиторська служба України визнала ВЕСЬ ПРИБУТОК ПОСТАЧАЛЬНИКІВ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ ЯК ПО ЗБРОЇ, ТАК І ТИЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБИТКАМИ ДЕРЖАВИ.
Серія друга.
При зустрічі Президента України Володимира Зеленського з бізнесом, президент ставить задачу Кабінету міністрів України в особі Дениса Шмигаля врегулювати це питання.
Серія третя.
2 тижні йдуть погоджувальні наради, щодо внесення змін до існуючих постанов Кабінету міністрів. На крайній з них, я була присутня. Було прийняте рішення скасувати 335 постанову КМУ, та врегулювати питання прибутку в постанові 1275. Всі погодились, навіть голова Держаудиту словами через рот говорить про те, що переглянуть висновки державного аудиту в частині прибутку.
Серія четверта. Зміни до 1275 ніби проголосовані, але постанова ніде не опублікована. По типу : "ти суслика видишь? Нет. А он есть".
Серія пʼята. Мені стало відомо з особистих джерел, що підтверджує Федерація роботодавців України та всі асоціації різних галузей промисловості, які працюють з МО. А тепер увага!
Замість того, щоб переглянути своє рішення, Держаудитслужба розсилає листи по правоохоронним органам, де повідомляє їх, що прибуток підприємств, які працюють з МО, це збитки нанесені державі й ініціює відкриття кримінальних проваджень.
Серія шоста. Заключна.
Всі постачальники МО від шкарпеток, трусів до зброї різних калібрів, завмерли в німому шоці, від очікування маскі-шоу, обшуків, виїмки документів, and other.
Десь між цими серіями МО подає позови до суду. По зброї інформація закрита, по тиловому забезпеченню до Київського окружного адміністративного суду, справа 320/20717/23 про визнання протиправними дій та скасування пунктів вимоги.
Що маємо в сухому залишку.
1. Розпорядження Президента України проігнороване Кабінетом Міністрів України.
2. Постачальники МО в тихому "а*ері", як і я разом з ними.
3. Ми отримаємо зрив постачання будь-чого під час воєнного стану, якими б прозорими закупівлі не були.
До чого це призведе? Правильно.
ДО ПІДРИВУ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ КРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ.
І на останок питання.
Навіщо? Для чого це робиться.
З недолугості, непрофесіоналізму, чи чого ще?
Я не знаходжу на ці питання відповіді.
Можете пошукати їх ви.
Доповідь закінчила.
P.S. Розповсюдження цього допису вкрай важливо. Тикати паличкою треба, бо щось заносить товаришів на поворотах.
Джерело: Facebook-сторінка Дани Ярової.
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