Членкиня Громадської антикорупційної Ради при Міноборони, волонтер та блогер розповіла, що замість перегляду свого рішення, Держаудитслужба розсилає листи по правоохоронним органам, де повідомляє їх, що прибуток підприємств, які працюють з МО, це збитки нанесені державі й ініціює відкриття кримінальних проваджень

Стартує новий сезон, культового серіалу "Закупівлі міністерства оборони"

А тепер дуже коротко, в серіях, як ви любите.

Серія перша.

При проведенні аудиту Міністерства оборони України, Державна аудиторська служба України визнала ВЕСЬ ПРИБУТОК ПОСТАЧАЛЬНИКІВ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ ЯК ПО ЗБРОЇ, ТАК І ТИЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБИТКАМИ ДЕРЖАВИ.

Серія друга.

При зустрічі Президента України Володимира Зеленського з бізнесом, президент ставить задачу Кабінету міністрів України в особі Дениса Шмигаля врегулювати це питання.

Серія третя.

2 тижні йдуть погоджувальні наради, щодо внесення змін до існуючих постанов Кабінету міністрів. На крайній з них, я була присутня. Було прийняте рішення скасувати 335 постанову КМУ, та врегулювати питання прибутку в постанові 1275. Всі погодились, навіть голова Держаудиту словами через рот говорить про те, що переглянуть висновки державного аудиту в частині прибутку.

Серія четверта. Зміни до 1275 ніби проголосовані, але постанова ніде не опублікована. По типу : "ти суслика видишь? Нет. А он есть".

Серія пʼята. Мені стало відомо з особистих джерел, що підтверджує Федерація роботодавців України та всі асоціації різних галузей промисловості, які працюють з МО. А тепер увага!

Замість того, щоб переглянути своє рішення, Держаудитслужба розсилає листи по правоохоронним органам, де повідомляє їх, що прибуток підприємств, які працюють з МО, це збитки нанесені державі й ініціює відкриття кримінальних проваджень.

Серія шоста. Заключна.

Всі постачальники МО від шкарпеток, трусів до зброї різних калібрів, завмерли в німому шоці, від очікування маскі-шоу, обшуків, виїмки документів, and other.

Десь між цими серіями МО подає позови до суду. По зброї інформація закрита, по тиловому забезпеченню до Київського окружного адміністративного суду, справа 320/20717/23 про визнання протиправними дій та скасування пунктів вимоги.

Що маємо в сухому залишку.

1. Розпорядження Президента України проігнороване Кабінетом Міністрів України.

2. Постачальники МО в тихому "а*ері", як і я разом з ними.

3. Ми отримаємо зрив постачання будь-чого під час воєнного стану, якими б прозорими закупівлі не були.

До чого це призведе? Правильно.

ДО ПІДРИВУ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ КРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ.

І на останок питання.

Навіщо? Для чого це робиться.

З недолугості, непрофесіоналізму, чи чого ще?

Я не знаходжу на ці питання відповіді.

Можете пошукати їх ви.

Доповідь закінчила.

P.S. Розповсюдження цього допису вкрай важливо. Тикати паличкою треба, бо щось заносить товаришів на поворотах.

Джерело: Facebook-сторінка Дани Ярової.