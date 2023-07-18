Рус

Новий сезон серіалу "Закупівлі міноборони": постачальники від трусів до зброї в німому шоці - Дана Ярова

Автор
Дана Ярова Дана Ярова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Що зараз відбувається навколо Міноборони Новина оновлена 18 липня 2023, 16:16
Що зараз відбувається навколо Міноборони. Фото фото з відкритих джерел

Членкиня Громадської антикорупційної Ради при Міноборони, волонтер та блогер розповіла, що замість перегляду свого рішення, Держаудитслужба розсилає листи по правоохоронним органам, де повідомляє їх, що прибуток підприємств, які працюють з МО, це збитки нанесені державі й ініціює відкриття кримінальних проваджень

Стартує новий сезон, культового серіалу "Закупівлі міністерства оборони"

А тепер дуже коротко, в серіях, як ви любите.

Серія перша.

При проведенні аудиту Міністерства оборони України, Державна аудиторська служба України визнала ВЕСЬ ПРИБУТОК ПОСТАЧАЛЬНИКІВ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ ЯК ПО ЗБРОЇ, ТАК І ТИЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБИТКАМИ ДЕРЖАВИ.

Серія друга.

При зустрічі Президента України Володимира Зеленського з бізнесом, президент ставить задачу Кабінету міністрів України в особі Дениса Шмигаля врегулювати це питання.

Серія третя.

2 тижні йдуть погоджувальні наради, щодо внесення змін до існуючих постанов Кабінету міністрів. На крайній з них, я була присутня. Було прийняте рішення скасувати 335 постанову КМУ, та врегулювати питання прибутку в постанові 1275. Всі погодились, навіть голова Держаудиту словами через рот говорить про те, що переглянуть висновки державного аудиту в частині прибутку.

Серія четверта. Зміни до 1275 ніби проголосовані, але постанова ніде не опублікована. По типу : "ти суслика видишь? Нет. А он есть".

Серія пʼята. Мені стало відомо з особистих джерел, що підтверджує Федерація роботодавців України та всі асоціації різних галузей промисловості, які працюють з МО. А тепер увага!

Замість того, щоб переглянути своє рішення, Держаудитслужба розсилає листи по правоохоронним органам, де повідомляє їх, що прибуток підприємств, які працюють з МО, це збитки нанесені державі й ініціює відкриття кримінальних проваджень.

Серія шоста. Заключна.

Всі постачальники МО від шкарпеток, трусів до зброї різних калібрів, завмерли в німому шоці, від очікування маскі-шоу, обшуків, виїмки документів, and other.

Десь між цими серіями МО подає позови до суду. По зброї інформація закрита, по тиловому забезпеченню до Київського окружного адміністративного суду, справа 320/20717/23 про визнання протиправними дій та скасування пунктів вимоги.

Що маємо в сухому залишку.

1. Розпорядження Президента України проігнороване Кабінетом Міністрів України.

2. Постачальники МО в тихому "а*ері", як і я разом з ними.

3. Ми отримаємо зрив постачання будь-чого під час воєнного стану, якими б прозорими закупівлі не були.

До чого це призведе? Правильно.

ДО ПІДРИВУ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ КРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ.

І на останок питання.

Навіщо? Для чого це робиться.

З недолугості, непрофесіоналізму, чи чого ще?

Я не знаходжу на ці питання відповіді.

Можете пошукати їх ви.

Доповідь закінчила.

P.S. Розповсюдження цього допису вкрай важливо. Тикати паличкою треба, бо щось заносить товаришів на поворотах.

Джерело: Facebook-сторінка Дани Ярової.

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Україна #Міноборони #Закупівлі #Дана Ярова