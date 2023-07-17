"Кожна закупівля Міноборони зараз — це нагальна потреба армії. Торги мають бути чесними та прозорими" — Ярова

Скоро на ProZorro винесуть закупівлі паливо-мастильних матеріалів

Завдяки прозорим закупівлям харчування вдалося зекономити 30% державних коштів, на закупівлі води — також 30%. Крім того, скоро на ProZorro винесуть закупівлі паливо-мастильних матеріалів для Міноборони. Про це в етері "Громадського радіо" повідомила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, волонтерка Дана Ярова.

"Прозорість закупівель довела результат, якого можна досягнути, а це заощаджені на відкритих торгах тільки на закупівлі харчів чотири мільярди 600 мільйонів гривень державних коштів. І це також сигнал представникам бізнесу, що на ProZorro можна заходити всім, не заносячи гроші в кабінети", — наголосила Ярова.

Вона підкреслила, що кожна закупівля Міноборони зараз — це нагальна потреба для армії. Тому вкрай важливо, щоб закупівлі відбувались абсолютно чесно та прозоро.

"Захисники та захисниці, які зараз стоять на нулі, ризикують найбільше. Моє завдання номер один в антикорупційній раді — зробити все, щоб воювати їм було легше", — каже Ярова.

Раніше голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони Євген Грушовець в інтерв’ю "Українській Правді" наголосив, що Міністерство оборони має стати більш відкритим для громадського контролю.

"Ми хочемо розкрити більше інформації, наскільки це можливо. І процеси, на які ми проллємо світло, звісно, будуть змінюватись", — зазначив Грушовець.