"Каждая закупка Минобороны сейчас — это насущная потребность армии. Торги должны быть честными и прозрачными" — Яровая

Скоро на ProZorro вынесут закупки горюче-смазочных материалов

Благодаря прозрачным закупкам питания удалось сэкономить 30% государственных средств, на закупках воды — также 30%. Кроме того, скоро на ProZorro вынесут закупки горюче-смазочных материалов для Минобороны. Об этом в эфире "Общественного радио" сообщила член киевского Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтер Дана Яровая.

"Прозрачность закупок доказала результат, которого можно достичь, а это сэкономленные на открытых торгах только на закупке продовольствия четыре миллиарда 600 миллионов гривен государственных средств. И это также сигнал представителям бизнеса, что на ProZorro можно заходить всем, не занося деньги в кабинеты", — заявила Яровая.

Она подчеркнула, что каждая закупка Минобороны сейчас — насущная потребность для армии. Поэтому очень важно, чтобы закупки проходили абсолютно честно и прозрачно.

"Защитники и защитницы, которые сейчас стоят на нуле, рискуют больше всего. Моя задача номер один в антикоррупционном совете — сделать все, чтобы воевать им было легче", — говорит Ярова.

Ранее глава Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Евгений Грушовец в интервью "Украинской Правде" подчеркнул, что Министерство обороны должно стать более открытым для общественного контроля.

"Мы хотим раскрыть больше информации, насколько это возможно. И процессы, на которые мы прольем свет, конечно, будут меняться", — отметил Грушовец.