Як за часів Януковича: постачальники Міноборони скаржаться на тиск і кримінальні справи — членкиня Антикорради Дана Ярова

Зрив контрактів стане нищівним ударом по обороноздатності держави

Постачальники Міністерства оборони України почали отримувати приписи з вимогою повернути прибуток. Про це в етері Еспресо повідомила членкиня Громадської антикорупційної Ради при Міноборони Дана Ярова.

Скандал виник через урядову постанову № 335, на підставі якої Державна аудиторська служба України (ДАСУ) вимагала від постачальників Міноборони повернути 2,5 млрд грн. Оскільки в постанові був відсутній термін "прибуток", все, що отримали приватні й державні компанії, співпрацюючи з Міноборони, ДАСУ розцінила як "збитки державі".

Міністр оборони Олексій Резніков назвав висновки Держаудитслужби "абсурдними" й такими, що "створили величезні проблеми й українській армії, і українському бізнесу". Після зустрічі з бізнесом Президент Володимир Зеленський дав доручення Прем’єрові Денису Шмигалю розв’язати проблему, яка виникла через юридичну казуїстику. Однак скандал набирає нових обертів.

"Мені стало відомо, що масово почали розсилати юридичним особам — постачальникам Міністерства оборони приписи, згідно з якими постачальники зобов’язані повернути державі прибутки, отримані від діяльності по контрактах з Міноборони. Деякі постачальники жаліються, що проти них вже почали відкривати кримінальні справи, вилучати документи, робити виїмки. Я таке бачила тільки за часів Януковича", — сказала Ярова.

За її словами, будуть зірвані всі контракти та закупки, якими б прозорими вони не були. І це стане нищівним ударом по обороноздатності держави.

"Президент дав чітке завдання: вирішити цю казуїстику. Якщо прем'єр-міністр з Кабміном неспроможні вирішити це питання разом з Держаудитслужбою, яка також є частиною структури виконавчої влади. І якщо ця постанова суперечить Конституції України, законодавчим нормам і здоровому глузду, то виникає питання до професіоналізму таких представників влади", — наголосила Ярова.