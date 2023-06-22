"Золотые" папки по 4 тыс. грн: чиновников на Прикарпатье поймали на интересной закупке

Городской совет города Косов (Ивано-Франковская область) закупает папки-скоросшиватели по 4042,67 гривен за штуку, тогда как их можно купить по цене от 80 гривен. Продавец "золотой" канцелярии — 23-летний парень, который регулярно становится победителем подобных тендеров.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает активистка и бухгалтер Юлия Глушко (Raduga Yulita) выкладывая соответствующие скриншоты.

Кроме того, Косовский горсовет обустраивает дорожки в селе за 95 146 гривен, проводит текущий ремонт дороги в другом селе за 147 813 гривен, осуществляет замену окон и дверей на сумму 184 233 гривен и производит другие большие траты.

Например, смета ремонта парковки возле Косовской городской школы искусств составляет 1 209 600 гривен.

Как рассказывал "Телеграф", ранее в Новомосковске Днепропетровской области коммунальное предприятие отдало тендер по благоустройству на 2,3 млн грн фирме, в которой работает всего три человека + руководитель. Согласно условиям, компания должна будет разбить газоны и оборудовать их автополивом в срок до 30 июня, за что получит 2 млн 295 тыс. грн.