"Золоті" папки по 4 тис. грн: чиновників на Прикарпатті спіймали на цікавій закупівлі

Міська рада міста Косів (Івано-Франківська область) купує папки-швидкозшивачі по 4042,67 гривень за штуку, тоді як їх можна купити за ціною від 80 гривень. Продавець "золотої" канцелярії — 23-річний хлопець, який регулярно стає переможцем подібних тендерів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє активістка та бухгалтер Юлія Глушко (Raduga Yulita) викладаючи відповідні скріншоти.

Крім того, Косівська міськрада облаштовує доріжки у селі за 95 146 гривень, проводить поточний ремонт дороги в іншому селі за 147 813 гривень, здійснює заміну вікон та дверей на суму 184 233 гривень та здійснює інші великі витрати.

Наприклад, кошторис ремонту парковки біля Косівської міської школи мистецтв складає 1 209 600 гривень.

Як розповідав "Телеграф", раніше у Новомосковську Дніпропетровської області комунальне підприємство віддало тендер з благоустрою на 2,3 млн грн фірмі, в якій працює лише три особи + керівник. Згідно з умовами, компанія має розбити газони та обладнати їх автополивом у строк до 30 червня, за що отримає 2 млн 295 тис. грн.