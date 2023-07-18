У НАБУ б’ють на сполох через проблеми з держзакупівлями: подробиці

Відповідні рекомендації були передані Кабінету Міністрів України

Національне антикорупційне бюро України заявляє, що порядок держзакупівель у період воєнного стану потребує критичних змін.

Про це у вівторок, 18 липня, пише пресслужба НАБУ.

"Неврегульованість визначення ціни, відсутність відповідальності, можливість закупівель без торгів — це корупційні ризики, які терміново потребують усунення з боку Уряду", — йдеться у повідомленні.

В цьому випадку йдеться про ухвалу Кабміну №1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель під час воєнного стану, пропозиції змін до якої підготувало НАБУ.

Зазначається, що такий крок зроблено з метою усунення низки ризиків, серед яких:

безпідставне завищення ціни товарів/послуг через неврегульованість механізму визначення замовниками очікуваної вартості предмета закупівель;

можливість проведення закупівель без проведення відкритих торгів;

відсутність відповідальності замовника через некоректну перевірку інформації про підрядника;

відсутність відповідальності підрядника за вказівку неправильної інформації про себе;

відсутність лімітів на продовження договорів, укладених у зв’язку з невідкладною потребою у закупівлі;

передплата не дає гарантію виконання підрядником договору.

Наголошується, що Національне антикорупційне бюро України надало Кабінету міністрів відповідні рекомендації, які влада має розглянути протягом 30 днів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Івано-Франківській області одна з міських рад закуповує папки-швидкозшивачі за космічними цінами та проводить ремонт паркування біля місцевої школи мистецтв за мільйон гривень.