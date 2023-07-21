Арестован бывший заместитель генпрокурора: в чем его подозревают и за что судят

Мера пресечения может быть применена после задержания подозреваемых

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения для бывшего заместителя генерального прокурора Николая Герасимюка и его супруги, подозреваемых по делу о противоправной деятельности должностных лиц государственного "Укргазбанка" с ущербом в более чем 206 миллионов гривен. Фигурантам назначено содержание под стражей.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram.

"По ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей еще двух подозреваемых по делу о противоправной деятельности должностных лиц государственного АБ "Укргазбанк", нанесшего ущерб на сумму свыше 206 млн гривен, а именно бывшему заместителю Генерального прокурора Украины и его супруге. После задержания лиц и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения", – сказано в сообщении.

Хотя имя фигуранта не называется, менно Герасимюк в 2014 году был заместителем Генерального прокурора Украины, ранее он также занимал пост прокурора Киева.

В САП напомнили, что по версии следователей, руководство "Укргазбанка" в течение 2014-2019 годов обеспечило заключение 52 фиктивных договоров с "агентами", которые якобы должны были приводить крупных клиентов, и безосновательно перечислили им более 206 млн гривен.

"Сейчас в указанном уголовном производстве о подозрении сообщено 5 основным фигурантам данного преступления, среди которых бывший глава Нацбанка (речь идет о Кирилле Шевченко – ред.), который на момент преступления занимал должность председателя правления "Укргазбанка", бывшие и действующие высокопоставленные должностные лица банковских учреждений. На сегодняшний день общее количество участников схемы составляет 15 человек, среди которых и экс-председатель правления "Укргазбанка", – уточнили в прокуратуре.

Напомним, в 2019 году, Николай Герасимюк просил Генеральную прокуратуру Украины ускорить проведение очередных обысков, запланированных ведомством в помещении, принадлежащем его жене Герасимюк Екатерине, сообщал "Закон и Бизнес". Он хотел, чтобы обыски прошли быстрее, так как планировал "отъезд на лечение по территории Украины".

В конце апреля текущего года Национальное антикоррупционное бюро объявило Герасимюка в розыск по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Как сообщал "Телеграф", в октябре 2022 года, суд арестовал одного из подозреваемых по делу о причинении ущерба "Укргазбанку" в размере 206 миллионов гривен.