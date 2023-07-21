Заарештовано колишнього заступника генпрокурора: у чому його підозрюють і за що судять

Запобіжний захід може бути застосований після затримання підозрюваних

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід для колишнього заступника генерального прокурора Миколи Герасимюка та його дружини, підозрюваних у справі про протиправну діяльність посадових осіб державного "Укргазбанку" зі збитком у понад 206 мільйонів гривень. Фігурантам призначено утримання під вартою.

Про це повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Telegram.

"За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще двом підозрюваним у справі щодо протиправної діяльності службових осіб державного АБ "Укргазбанк", яка завдала збитків на суму понад 206 млн гривень, а саме колишньому заступнику Генерального прокурора України та його дружині. Після затримання осіб та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", – йдеться в повідомленні.

Хоча ім'я фігуранта не називається, саме Герасимюк у 2014 році був заступником Генерального прокурора України, раніше він також обіймав посаду прокурора Києва.

У САП нагадали, що за версією слідчих, керівництво "Укргазбанку" протягом 2014-2019 років забезпечило укладання 52 фіктивних договорів з "агентами", які нібито мали наводити великих клієнтів, і безпідставно перерахували їм понад 206 млн. гривень.

"Наразі у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 5 основним фігурантам даного злочину, серед яких колишній Голова Нацбанку, який на момент злочину обіймав посаду Голови Правління Укргазбанку, колишні та чинні високопосадовці банківських установ", – уточнили у прокуратурі.

Нагадаємо, у 2019 році Микола Герасимюк просив Генеральну прокуратуру України прискорити проведення чергових обшуків, запланованих відомством у приміщенні, яке належить його дружині Герасимюк Катерині, повідомляв "Закон і Бізнес". Він хотів, щоб обшуки пройшли швидше, оскільки планував "від’їзд на лікування територією України".

Наприкінці квітня поточного року Національне антикорупційне бюро оголосило Герасимюка у розшук за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Як повідомляв "Телеграф", у жовтні 2022 року суд заарештував одного з підозрюваних у справі про заподіяння шкоди "Укргазбанку" у розмірі 206 мільйонів гривень.