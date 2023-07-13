Через телефон Князєва конфлікт у САП? Журналісти дізналися цікаві подробиці

Розбіжності в САП почалися через необхідність "зламу" телефону скандального екс-судді

Під час розслідування гучної справи щодо спійманого на мільйонному хабарі колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва спалахнув внутрішній конфлікт у Спеціальній антикорупційній прокуратурі.

Про це пише журналіст Тетяна Ніколаєнко у своєму авторському матеріалі на "Цензор.НЕТ".

Гучну справу доручили прокурору САП Олександру Омельченку. На одному з етапів слідства він запропонував "зламати" телефон Князєва не в Україні, а в Польщі, бо там буде більше шансів на успіх. У результаті телефон зламали польські фахівці та повернули НАБУ.

За даними джерел видання, незважаючи на успішне вирішення питання, такий розвиток подій не влаштував главу САП Олександра Клименка, який 21 червня викликав Омельченка на розмову. Там він йому у грубій формі сказав, що той нібито не мав права залучати польських фахівців до "зламу" телефону Князєва, на що Омельченко спробував пояснити, що в Україні був ризик втратити дані з телефону під час спроби отримати доступ до них.

Розмова поступово переросла у сварку, після чого глава САП заявив, що Омельченко більше працювати в його відомстві не буде. 30 червня прокурор пішов у відпустку, а після повернення з нього, 3 липня, дізнався, що його посаду скорочено указом Генерального прокурора.

"Омельченко вважає скорочення своєї посади наслідком домовленостей Клименка, який був незадоволений його діями у справі Князєва", — йдеться у матеріалі.

На запит видання про те, що спричинило звільнення, у САП відповіли, що це було одним із заходів на шляху до "оптимізації роботи відомства".

Журналіст також висловила думку, що навряд чи рішення звільнити Омельченка було спричинене невдоволенням його роботою.

"І давайте не будемо про неефективного прокурора. Вони наприкінці року проходять оцінку. І Клименко поставив Омельченку найвищу оцінку і виплатив премію. Прокурори не дісталися у спадок від [Назара] Холодницького (колишнього голови САП — Ред.). Вони вибиралися на конкурсі", — написала вона у Facebook.

Раніше "Телеграф" писав про те, на яку реакцію очікують від Заходу у гучній справі Князєва в Офісі президента України.