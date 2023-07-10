"Соромно запитувати": в ОП сказали, що може означати для іноземних партнерів справа Князєва

Кейс Князєва доводить, що існуючий шаблон про касту недоторканних не працює

В Офісі президента України розуміють, як можуть реагувати іноземні партери на кейс ексглави Верховного суду України Всеволода Князєва, впійманого на мільйонному хабарі. У той самий час ця історія показала один позитивний момент.

Про це сказав заступник глави Офісу президента з питань судів Андрій Смирнов в інтерв’ю РБК-Україна. За його словами, в ОП про кейс Князєва ніхто не знав і для всіх це стало справжнім шоком.

"Не знав ніхто. Звичайно, був шок, і я про це говорив публічно – моя реакція була амбівалентна. З одного боку, мені було дуже неприємно, що вища посадова особа, яка ще кілька тижнів тому відвідувала США, фотографувалася з головою Верховного суду США, з прокурором США, з конгресменами, розповідало про те, як погано живеться судова влада в Україні, як законодавча влада ледь не пригнічує, коли приймаються не ті закони, і відразу повертаються додому і складають у себе мічені долари у службовому кабінеті", — сказав він.

Щодо реакції закордонних партнерів на цю історію, то, як зазначає співрозмовник видання, йому навіть соромно заводити з ними розмову на цю тему, оскільки відповіді будуть очевидними.

"Я навіть соромлюся у них про це питати. Я спробував поставити себе на їхнє місце і подивитися на цю проблему їхніми очима, коли вони допомагають країні, підтримують у неспровокованій агресії росії проти України, і тут вища посадова особа судової влади була ось так спіймана", — наголосив Смирнов.

За його словами, є й позитивніші почуття. Кейс Князєва доводить, що існуючий шаблон про нібито касту недоторканних не працює. Водночас не так багато випадків, коли силовики приходили б до голови Верховного суду.

"Тому за відчуттями для мене це амбівалентна історія. Вона пригнічує, це все відбувається під час війни, де Україна зі своїми найкращими людьми бореться за кожен сантиметр землі, і голова Верховного суду, фотки з американцями, мічені долари...", — підсумував заступник голови ОП.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у травні 2023 року слідчі НАБУ затримали голову Верховного суду України (ВС) Всеволода Князєва, викривши масштабну корупційну схему у ВС. Тоді ж колишній народний депутат України Борислав Береза заявив, що Князєв отримав хабар у розмірі 3 млн доларів.