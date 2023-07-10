"Стыдно спрашивать": в ОП сказали, что может означать для зарубежных партнеров дело Князева

Кейс Князева доказывает, что существующий шаблон о касте неприкасаемых не работает

В Офисе президента Украины понимают, как могут реагировать зарубежные партеры на кейс экс-главы Верховного суда Украины Всеволода Князева, пойманного на миллионной взятке. В то же время эта история показала один положительный момент.

Об этом сказал заместитель главы Офиса президента по вопросам судов Андрей Смирнов в интервью для РБК-Украина. По его словам, в ОП о кейсе Князева никто не знал и для всех это стало настоящим шоком.

"Не знал никто. Конечно, был шок, и я об этом говорил публично – моя реакция была амбивалентна. С одной стороны, мне было очень неприятно, что высшее должностное лицо, еще несколько недель назад посещавшее США, фотографировалось с председателем Верховного суда США, с прокурором США, с конгрессменами, рассказывало о том, как плохо живется судебной власти в Украине, как законодательное власти едва не удручают, когда принимаются не те законы, и тут же возвращаются домой и складывают у себя меченые доллары в служебном кабинете", — сказал он.

Что касается реакции зарубежных партнеров на эту историю, то, как отмечает собеседник издания, ему даже стыдно заводить с ними разговор на эту тему, поскольку ответы будут очевидными.

"Я даже стыжусь у них об этом спрашивать. Я попытался поставить себя на их место и посмотреть на эту проблему их глазами, когда они помогают стране, поддерживают в неспровоцированной агрессии россии против Украины, и здесь высшее должностное лицо судебной власти было вот так поймано", — подчеркнул Смирнов.

По его словам, есть и более положительные чувства. Кейс Князева доказывает, что существующий шаблон о якобы касте неприкасаемых не работает. В то же время не так много случаев, когда силовики приходили бы к главе Верховного суда.

"Поэтому по ощущениям для меня это амбивалентная история. Она удручает, это все происходит во время войны, где Украина со своими лучшими людьми борется за каждый сантиметр земли, и председатель Верховного суда, фотки с американцами, меченые доллары…", — подытожил замглавы ОП.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае 2023 года следователи НАБУ задержали главу Верховного суда Украины (ВС) Всеволода Князева, разоблачив масштабную коррупционную схему в ВС. Тогда же бывший народный депутат Украины Борислав Береза заявил, что Князев получил взятку в размере 3 млн долларов.