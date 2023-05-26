Верховный суд выбрал нового главу вместо арестованного Князева: что о нем известно

Он получил 108 голосов из возможных 148

Верховный Суд Украины избрал нового председателя суда вместо Всеволода Князева, который был задержан на крупной взятке. Им стал глава Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Станислав Кравченко.

Об этом сегодня, 26 мая, сообщили в ходе заседания Пленума Верховного Суда.

Так, за назначение нового председателя голосовали 148 судей. Кравченко получил 108 голосов в результате голосования и значительно опередил оппонентов, которые набрали 2, 13 и 14 голосов. 11 судей не проголосовали ни за одного из кандидатов.

Станислав Кравченко — кто он и что о нем известно

Станислав Кравченко родился 5 марта 1967 в селе Одинцы Козелецкого района Черниговской области. Окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности "правоведение".

В период с 1993 по 2002 год был судьей Козелецкого районного суда Черниговской области.

Затем следующие девять лет, до 2011 года, был судьей Апелляционного суда города Киева.

В мае 2011 Кравченко избрали судьей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Весной 2014-го стал замом председателя этого суда.

В 2017 году назначен судьей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, затем в декабре того же года Кравченко возглавил его.

Осенью 2021 Кравченко был повторно избран на должность председателя Кассационного уголовного суда.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 15 мая бывший глава Верховного суда Украины Всеволод Князев был задержан при получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов США. Затем 18 мая ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.