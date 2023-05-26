Верховний суд обрав нового главу замість заарештованого Князєва: що про нього відомо

Він отримав 108 голосів із можливих 148

Верховний Суд України обрав нового голову суду замість Всеволода Князєва, який був затриманий на великому хабарі. Ним став голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Станіслав Кравченко.

Про це сьогодні, 26 травня, повідомили у ході засідання Пленуму Верховного Суду.

Так, за призначення нового голови голосували 148 суддів. Кравченко отримав 108 голосів у результаті голосування та значно випередив опонентів, які набрали 2, 13 та 14 голосів. 11 суддів не проголосували за жодного з кандидатів.

Станіслав Кравченко — хто він і що про нього відомо

Станіслав Кравченко народився 5 березня 1967 року в селі Одинці Козелецького району Чернігівської області. Закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство".

У період із 1993 по 2002 рік був суддею Козелецького районного суду Чернігівської області.

Далі наступні дев’ять років, до 2011 року, був суддею Апеляційного суду міста Києва.

У травні 2011 року Кравченка обрали суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ. Весною 2014-го став заступником голови цього суду.

У 2017 році призначений суддею Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, потім у грудні того ж року Кравченко очолив його.

Восени 2021 року Кравченка було повторно обрано на посаду голови Касаційного кримінального суду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 15 травня колишнього голову Верховного суду України Всеволода Князєва затримали при отриманні хабаря у розмірі 2,7 мільйона доларів США. Потім 18 травня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.