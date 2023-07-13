Из-за телефона Князева конфликт в САП? Журналисты узнали интересные подробности

Разногласия в САП начались из-за необходимости "взлома" телефона скандального экс-судьи

Во время расследования громкого дела в отношении пойманного на миллионной взятке бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева разгорелся внутренний конфликт в Специальной антикоррупционной прокуратуре.

Об этом пишет журналист Татьяна Николаенко в своем авторском материале на "Цензор.НЕТ".

Громкое дело поручили прокурору САП Александру Омельченко. На одном из этапов следствия он предложил "взломать" телефон Князева не в Украине, а в Польше, так как там будет больше шансов на успех. В итоге телефон взломали польские специалисты и вернули НАБУ.

По данным источников издания, несмотря на успешное решение вопроса, такое развитие событий не устроило главу САП Александра Клименко, который 21 июня вызвал Омельченко на разговор. Там он ему в грубой форме сказал, что тот якобы не имел права привлекать польских специалистов ко "взлому" телефона Князева, на что Омельченко попытался объяснить, что в Украине был риск потерять данные с телефона при попытке получить доступ к ним.

Разговор постепенно перерос в ссору, после чего глава САП заявил, что Омельченко больше работать в его ведомстве не будет. 30 июня прокурор ушел в отпуск, а после возвращения из него, 3 июля, узнал, что его должность сокращена указом Генерального прокурора.

"Омельченко считает сокращение своей должности следствием договоренностей Клименко, который был недоволен его действиями по делу Князева", — говорится в материале.

На запрос издания о том, что стало причиной увольнения, в САП ответили, что это было одной из мер на пути к "оптимизации работы ведомства".

Журналист также выразила мнение, что вряд ли решение уволить Омельченко было вызвано недовольством его работой.

"И давайте не будем о неэффективном прокуроре. Они в конце года проходят оценку. И Клименко поставил Омельченко высшую оценку и выплатил премию. Прокуроры не достались по наследству от [Назара] Холодницкого (бывшего главы САП — Ред.). Они выбрались на конкурсе", — написала она в Facebook.

Ранее "Телеграф" писал о том, какой реакции ожидают от Запада по громкому делу Князева в Офисе президента Украины.