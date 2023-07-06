НАБУ та САП відмовляються виконувати рішення суду по "справі Сенниченка"

Виникає питання, чи насправді відомства борються з корупцією

Чергова "перемога" над корупцією НАБУ та САП, про котру відомства прозвітували ще 10 квітня, могла виявитися ні чим іншим, ніж піар-акцією. Мова йде про "справу Сенниченка" — колишнього голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка.

Про це свідчить детальний розбір ситуації від відомого адвоката Андрія Циганкова, пише Spilno.

Як відомо, 10 квітня НАБУ оголосило в розшук сімох фігурантів справи щодо махінацій з майном ФДМУ на чолі з ексочільником відомства Дмитром Сенниченком.

В агентстві заявили, що всі підозрювані викриті, їхня вина встановлена, як і з’ясовано, що під керівництво Сенниченка начебто працювала злочинна організація. У підтвердження НАБУ продемонструвала спеціальний "фільм" за мотивами розслідування.

"При цьому фактично до сьогоднішнього дня, позиція захисту не почута і вона не могла бути почута, тому що безпосередньо НАБУ і сторона обвинувачення вчиняють свідомо системні дії, які не дають можливість захисту, поза заборону розгляду справ в закритому режимі, повідомити свою позицію суспільству і звернути увагу на те, що такі піарні ходи, які передбачають виключно популізм — популяризацію діяльності НАБУ, як органу, який бореться з корупцією, дають результат нуль і фактично не можуть підміняти досудове слідство", — говорить Циганков.

Лише після певного тиску адвокатів інформація щодо справи почала з’являтися у публічному просторі. За словами Циганкова, детективи НАБУ не змогли підтвердити всі опубліковані звинувачення, адже їм забракувало фактів.

"22 червня Вищий антикорупційний суд при розгляді відповідного клопотання сторони обвинувачення поставив крапку в таких маніпуляціях і зазначив, що відповідні епізоди, щодо розкрадання нібито групи під керівництвом Сенниченка Одеського припортового заводу мають бути закриті", — підкреслив Андрій Циганков.

Також він додав, що суд передбачив необхідність визнання всіх звинувачень і підозр безпідставними, а відповідних піар-публікації та фільму — спрямованими на створення тиску на суд, який би був обмежений в можливості ухвалити законне рішення.

При цьому рішення суду, котре набрало законної сили, наразі не виконується. Навпаки — САП і НАБУ подали апеляцію задля продовження строків розгляду справи. Така поведінка відомств змушує задумуватися над тим, чи насправді вони борються із корупцією.

"Мабуть, окремо варто зазначити, що безпосередньо НАБУ та САП нібито в період того, як Сенниченко керував злочинною організацією, на їхню думку, співпрацювали безпосередньо з Сенниченком в боротьбі з корупцією, та в нього був інший статус — потужного викривача хабарів, які мали бути надані йому для призначення певного директора певного підприємства", — підкреслив Циганков.

Здається, що НАБУ наче ніби спеціально на початку справи максимально популяризує звинувачення проти фігурантів, потім в закритому вигляді проводить слідство, однак результат — нульовий.