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Причетний до відмивання півмільярда: ексглаві МОЗ України вручили підозру

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Максим Степанов поки що ніяк не прокоментував заяву НАБУ Новина оновлена 21 липня 2023, 16:05
Максим Степанов поки що ніяк не прокоментував заяву НАБУ. Фото Пресслужба форуму "Україна 30"

Кабмін також виплачував гроші підставній компанії

Колишньому міністру охорони здоров’я України Максиму Степанову НАБУ повідомило про підозру у причетності до корупційних схем на державному підприємстві "Поліграфічний комбінат Україна". До заволодіння 450 млн гривень причетні ще чотири особи, а саме: колишній директор цього підприємства, двоє громадян Естонії та ексначальник відділу ДП "Поліграфкомбінат".

Подробиці розкрили у НАБУ. А співрозмовники LIGA.net у правоохоронних органах назвали ім’я міністра та повідомили, що вже відкрито кримінальне провадження за кількома статтями.

У четвер, 20 липня, Максиму Степанову повідомили про підозру одразу за двома статтями ККУ: ч. 5 ст. 191 (привласнення майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей). Екс-директору ДП "Поліграфкомбінат" додатково інкримінують легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Слідство встановило, що у 2013 році голова поліграфкомбінату купив естонську компанію, яку зареєстрував на підставних осіб, та використав її для закупівлі матеріалів для виготовлення бланків для паспортів, ID-карток, посвідчень водія та інших документів.

Підставна компанія робила закупівлі безпосередньо у виробників, а продавала підприємствам в Україні за цінами, завищеними у 4–6 разів. Таким чином зловмисники отримали прибуток у розмірі понад 450 млн гривень. Окрім того, підозрювані зареєстрували на естонську компанію право інтелектуальної власності на графічні елементи українських паспортів. Це дало можливість отримувати додаткові гроші у вигляді роялті, але виплати було припинено Кабміном у 2022 році після вимог САП та НАБУ.

Слідчі НАБУ та САП у рамках цього кримінального провадження співпрацювали з іноземними колегами, щоб отримати більше доказів. Зокрема, у розслідуванні взяли участь правоохоронці Естонії та Франції. Так, в Естонії притягли до відповідальності чотирьох осіб за причетність до відмивання грошей. Серед них керівник та менеджер підконтрольної екс-директору компанії, а також ще два посібники злочину.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, НАБУ оголосило у розшук депутата від "Слуги народу", якого підозрюють в отриманні хабара у розмірі 1,39 млн. гривень. Наразі депутат перебуває в бігах за кордоном.

Теги:
#Відмивання грошей #НАБУ #Підозра #Максим Степанов