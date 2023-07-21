Причетний до відмивання півмільярда: ексглаві МОЗ України вручили підозру

Кабмін також виплачував гроші підставній компанії

Колишньому міністру охорони здоров’я України Максиму Степанову НАБУ повідомило про підозру у причетності до корупційних схем на державному підприємстві "Поліграфічний комбінат Україна". До заволодіння 450 млн гривень причетні ще чотири особи, а саме: колишній директор цього підприємства, двоє громадян Естонії та ексначальник відділу ДП "Поліграфкомбінат".

Подробиці розкрили у НАБУ. А співрозмовники LIGA.net у правоохоронних органах назвали ім’я міністра та повідомили, що вже відкрито кримінальне провадження за кількома статтями.

У четвер, 20 липня, Максиму Степанову повідомили про підозру одразу за двома статтями ККУ: ч. 5 ст. 191 (привласнення майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей). Екс-директору ДП "Поліграфкомбінат" додатково інкримінують легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Слідство встановило, що у 2013 році голова поліграфкомбінату купив естонську компанію, яку зареєстрував на підставних осіб, та використав її для закупівлі матеріалів для виготовлення бланків для паспортів, ID-карток, посвідчень водія та інших документів.

Підставна компанія робила закупівлі безпосередньо у виробників, а продавала підприємствам в Україні за цінами, завищеними у 4–6 разів. Таким чином зловмисники отримали прибуток у розмірі понад 450 млн гривень. Окрім того, підозрювані зареєстрували на естонську компанію право інтелектуальної власності на графічні елементи українських паспортів. Це дало можливість отримувати додаткові гроші у вигляді роялті, але виплати було припинено Кабміном у 2022 році після вимог САП та НАБУ.

Слідчі НАБУ та САП у рамках цього кримінального провадження співпрацювали з іноземними колегами, щоб отримати більше доказів. Зокрема, у розслідуванні взяли участь правоохоронці Естонії та Франції. Так, в Естонії притягли до відповідальності чотирьох осіб за причетність до відмивання грошей. Серед них керівник та менеджер підконтрольної екс-директору компанії, а також ще два посібники злочину.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, НАБУ оголосило у розшук депутата від "Слуги народу", якого підозрюють в отриманні хабара у розмірі 1,39 млн. гривень. Наразі депутат перебуває в бігах за кордоном.