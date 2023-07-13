НАБУ оголосило у розшук депутата, обвинуваченого у корупції

Підозрюваний вже давно виїхав з України

Депутата Київради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина, якого зловили на хабарі, оголошено в розшук.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Там нагадали, що у лютому 2022 року детективи НАБУ викрили його та співучасників на одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди за розміщення точок сезонної пересувної торгівлі.

11 жовтня 2022 року справу направили до суду, але як ми вже писали раніше, він втік з України. Скандала інциденту додало те, що виїхати з країни депутату фактично допоміг глава ГУР Буданов, виписавши йому перепустку. Він зробив це з ініціативи Сил спеціальних операцій України, які попросили розвідку замовити слово за чиновника перед ДПСУ.

"Виїзд вимагав виконання ним та групою осіб спеціального завдання щодо забезпечення ССО спеціальним обладнанням", - розповіли в Силах спеціальних операцій, пояснюючи, що коли командування ССО зверталося до ГУР за сприянням, жодних обмежень щодо перетину кордону Владиславом Трубіциним не було.

Тепер же НАБУ розшукує депутата-втікача, а його фото красується на сайті відомства.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у травні 2023 року Владислав Трубіцин потрапив у розшук у Єревані через крадіжку цінних книг з Національної бібліотеки Вірменії.