Виїжджав за спецзавданням: у скандалі з біглим депутатом і Будановим новий поворот

У Буданова справді сприяли виїзду Трубіцина

Голова ГУР Буданов, який допоміг виїхати з країни депутату Київради від "Слуги народу" Трубіцину, зробив це з ініціативи Сил спеціальних операцій України. Саме вони попросили розвідку замовити слово за чиновника перед ДПСУ.

Про це свідчить розслідування програми "Схеми".

За їхніми даними, у ССО підтвердили, що це вони справді просили начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова сприяти виїзду Трубіцина та ще 4 особам як волонтерам для забезпечення ССО "спеціальним обладнанням". І саме цей лист допоміг, спійманому на хабарі депутату, у травні виїхати за кордон.

При цьому в ССО зазначили, що "вкрай негативно" ставляться до того, що "ця особа скористалася таким приводом під час війни у своїх особистих цілях і не повернулася до України для виконання процесуальних обов’язків у суді".

"Вищезгадане звернення дійсно було ініційоване командуванням Сил спеціальних операцій в січні 2023 року. Мета цього звернення – виїзд за кордон Владислава Трубіцина як представника благодійного фонду "Рідна Оболонь" та ще чотирьох осіб, теж від цього фонду. Виїзд потребував виконання ним та групою осіб спеціального завдання щодо забезпечення ССО спеціальним обладнанням. На жаль, характер завдання не може бути розкритим, так як містить дані, що становлять службову таємницю", – зазначив представник ССО Олександр Кондратенко.

Журналісти направили листа до ГУР та ССО з проханням надати їм копії даного клопотання, але поки що відповіді не отримали. Натомість "Схемам" вдалося роздобути цей документ в інших джерел в оборонних структурах.

В опублікованому листі можна побачити, що командувач ССО ЗСУ Віктор Хоренко звертається на ім’я Буданова з проханням про сприяння виїзду п’ятьох осіб, які є волонтерами, серед них – Владислав Трубіцин. Вказується період виїзду – з 28 січня до 25 травня 2023 року.

Спікер ССО прокоментував, чому виїзд був дозволений на такий тривалий період – на чотири місяці.

"Чому так? Тому що там було, крім Трубіцина, ще чотири особи. Кожна з цих осіб виїжджала, скажімо так, у різні проміжки часу, тому нас попросили, щоб ми зробили один загальний документ на всіх", — пояснив Олександр Кіндратенко.

Він зазначив, під час звернення ССО до ГУР Владислава Трубіцина попереджали про правила перетину кордону, повернення та відповідальність у разі вчинення ним неправомірних дій та додали, що на момент звернення, коли командування ССО зверталося до ГУР за сприянням, жодних обмежень щодо перетину кордону Владиславом не було.

"Інакше Державна прикордонна служба не дозволила б цій особі перетнути кордон", — повідомив речник.

Також у ССО прокоментували той факт, що, виїхавши за ініційованим ними дозволом, обвинувачений у хабарництві депутат зрештою не повернувся до України і перестав виходити на зв’язок.

"Ми сприяли виїзду за кордон задля благих цілей, а саме забезпечення підрозділів ССО всім необхідним для боротьби з ворогом. Ми вкрай негативно ставимось до того, що ця особа скористалась таким приводом під час війни у своїх особистих цілях і не повернулась в Україну задля виконання процесуальних обовʼязків у суді", – додав Кондратенко.

На питання про те, чому ССО цього разу не звернулися до Держприкордонслужби напряму самостійно, а залучали ГУР, прессекретар відповів наступне:

"Чому ми самі не можемо звернутися – ну, питання насправді досить таке просте, вірніше відповідь проста. Тому що процедурно співпраця ГУР і ДПСУ швидше і краще налагоджена, ніж ССО. Тобто ми звернулися до ГУР, бо процедурно це в них набагато швидше та простіше".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Депутат Київради від "слуг народу" Трубіцин, упійманий на хабарі з підприємців, вимагав хабар у директора школи.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у травні 2023 року Владислав Трубіцин потрапив у розшук у Єревані через крадіжку цінних книг з Національної бібліотеки Вірменії.