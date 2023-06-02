Выезжал по спецзаданию: в скандале с беглым депутатом и Будановым новый поворот

У Буданова действительно содействовали выезду Трубицына

Глава ГУР Буданов, который помог выехать из страны депутату Киевсовета от "Слуги народа" Трубицыну, сделал это по инициативе Сил специальных операций Украины. Именно они попросили разведку замолвить слово за чиновника перед ГПСУ.

Об этом свидетельствует расследование программы "Схемы".

По их данным, в ССО подтвердили, что это они действительно просили начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова содействовать выезду Трубицына и еще 4-м лицам как волонтерам для обеспечения ССО "специальным оборудованием". И именно это письмо помогло, пойманному на взятке депутату, в мае выехать за границу.

При этом в ССО отметили, что "крайне негативно" относятся к тому, что "это лицо воспользовалось таким поводом во время войны в своих личных целях и не вернулось в Украину для выполнения процессуальных обязанностей в суде".

"Вышеупомянутое обращение действительно было инициировано командованием Сил специальных операций в январе 2023 года. Цель этого обращения – выезд за границу Владислава Трубицына как представителя благотворительного фонда "Рідна Оболонь" и еще четырех человек тоже от этого фонда. Выезд требовал исполнения им и группой лиц специальной задачи по обеспечению ССО специальным оборудованием. К сожалению, характер задачи не может быть раскрыт, так как содержит данные, составляющие служебную тайну", – отметил представитель ССО Александр Кондратенко.

Журналисты направили письмо в ГУР и ССО с просьбой предоставить им копии данного ходатайства, но пока ответ не получили. Вместо этого "Схемам" удалось раздобыть этот документ у других источников в оборонных структурах.

В опубликованном письме можно увидеть, что командующий ССО ВСУ Виктор Хоренко обращается на имя Буданова с просьбой о содействии выезда пятерых лиц, "являющихся волонтерами", среди них – Владислав Трубицын. Указывается период выезда – с 28 января по 25 мая 2023 года.

Спикер ССО прокомментировал, почему выезд был разрешен на столь длительный период – на четыре месяца.

"Почему так? Потому что там было, кроме Трубицына, еще четыре человека. Каждое из этих лиц выезжало, скажем так, в разные промежутки времени, поэтому нас попросили, чтобы мы сделали один общий документ на всех", – объяснил Александр Киндратенко.

Он отметил, во время обращения ССО в ГУР Владислава Трубицына предупреждали о правилах пересечения границы, возвращении и ответственности в случае совершения им неправомерных действий и добавили, что на момент обращения, когда командование ССО обращалось в ГУР за содействием, никаких ограничений по пересечению границы Владиславом Трубицыным не было.

"Иначе Государственная пограничная служба не позволила бы этому лицу пересечь границу", – сообщил спикер.

Также в ССО прокомментировали тот факт, что, выехав за инициированным ими разрешением, обвиняемый во взяточничестве депутат в итоге не вернулся в Украину и перестал выходить на связь.

"Мы способствовали выезду за границу ради благих целей, а именно обеспечение подразделений ССО всем необходимым для борьбы с врагом. Мы крайне негативно относимся к тому, что этот человек воспользовался таким поводом во время войны в своих личных целях и не вернулся в Украину для выполнения процессуальных обязанностей в суде", – добавил Кондратенко.

На вопрос о том, почему ССО не обратились в Госпогранслужбу напрямую, а привлекали ГУР, пресс-секретарь ответил следующим образом:

"Почему мы сами не можем обратиться – ну, вопрос действительно такой простой, вернее ответ простой. Потому что процедурно сотрудничество ГУР и ГНСУ быстрее и лучше налажено, чем ССО. То есть мы обратились в ГУР, потому что процедурно это у них гораздо быстрее и проще".

Напомним, ранее мы писали о том, что Депутат Киевсовета от "слуг народа" Трубицын, пойманный на взятках с предпринимателей, требовал взятку у директора школы.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в мае 2023 Владислав Трубицын попал в розыск в Ереване из-за кражи ценных книг из Национальной библиотеки Армении.