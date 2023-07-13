НАБУ объявило в розыск депутата, обвиняемого в коррупции

Подозреваемый уже давно уехал из Украины

Депутат Киевсовета от "Слуги народа" Владислав Трубицын, которого словили на взятке, объявлен в розыск.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Там напомнили, что в феврале 2022 года детективы НАБУ разоблачили его и соучастников на получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды за размещение точек сезонной передвижной торговли.

11 октября 2022 дело направили в суд, но как мы уже писали ранее, он сбежал из Украины. Скандала инциденту добавило то, что выехать из страны депутату фактически помог глава ГУР Буданов, выписав ему пропуск. Он сделал это по инициативе Сил специальных операций Украины, которые попросили разведку замолвить слово за чиновника перед ГПСУ.

"Выезд требовал исполнения им и группой лиц специальной задачи по обеспечению ССО специальным оборудованием", — рассказали в Силах специальных операций, объясняя, что когда командование ССО обращалось в ГУР за содействием, никаких ограничений по пересечению границы Владиславом Трубицыным не было.

Теперь же НАБУ разыскивает беглого депутата, а его фото красуется на сайте ведомства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае 2023 Владислав Трубицын попал в розыск в Ереване из-за кражи ценных книг из Национальной библиотеки Армении.