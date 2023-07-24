Третя велика "риба" за день: НАБУ та САП проводять обшуки у топ-чиновника

Співробітники Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили голову Державної судової адміністрації України на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за ухвалення рішення на користь комерційного підприємства.

Про це у понеділок, 24 липня, повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

"За даними слідства, чинний голова ДСА ще 5 березня цього року отримав від представника комерційного підприємства 7,5 тис. дол. США, з яких 5 тис. дол. США мали бути передані суддям за ухвалення рішення, а 2,5 тис. доларів США — залишені собі за посередницькі послуги", — йдеться у повідомленні.

Далі голова ДСА обіцяв допомогти у винесенні рішення суддями Верховного Суду, зокрема через залучення до цього його колишнього голови.

"Однак, після викриття НАБУ та САП ексголови ВС на одержанні неправомірної вигоди, поведінка голови ДСА різко змінилася і він почав ухилятися від вирішення питання, однак і не має наміру повертати отриману ним неправомірну вигоду", — пишуть у пресслужбі.

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