Даже участие в шоу скабеевой не помогло: на украинскую журналистку завели дело в россии

В ее московской квартире прошли обыски

Украинскую журналистку и активную участницу российских политических шоу Янину Соколовскую, в россии обвинили в распространении фейков об армии рф.

Об этом сообщил Следственный комитет рф, пишут росСМИ.

По версии следствия, с марта по май прошлого года Соколовская якобы публиковала в своем Telegram-канале "заведомо ложную информацию о действиях вооруженных сил российской федерации против мирного населения Украины". Сообщается, что идет расследование, в московской квартире Соколовской провели обыски.

Соколовская работала в украинских бюро российских "Известий", "Коммерсанта" и РИА Новости. Она участвует в пропагандистских ток-шоу на российских телеканалах — таких, как "60 минут", "Время покажет", "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым"и других.

С осени 2014 по 2017 год Соколовская была политическим экспертом сайта "РИА Новости Украина". С февраля 2019 года она часто принимала участие в интернет-стримах одной из главных пропагандисток россии — ольги скабеевой на Youtube-канале Россия-24.

Соколовская часто вызывала гнев участников студии своими заявлениями — например, в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" в 2018 году она развенчала любимый тезис путинских пропагандистов о "братских" народах.

Скриншот программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", 2018 год

В то же время в Украине Соколовскую нередко обвиняли в том, что она является "подсадным гостем" российских политических шоу.

Как сообщал "Телеграф", в россии начали очередное судилище над 18 украинскими военными. Все они попали в плен в разное время и при разных обстоятельствах, объединяющим фактором является лишь принадлежность к батальону "Айдар".