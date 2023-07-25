Чиновник увидел в передовых технологиях угрозу для россиян

Новосибирский депутат придумал как россия сможет "победить Запад". По его убеждению для этих целей необходимо забрать у населения компьютеры и телефоны, а также отключить его от интернета.

Свои мысли вице-спикер заксобрания Новосибирской области Анатолий Кубанов изложил в колонке на сайте "Завтра".

По его словам, всеобщую цифровизацию навязывают "транснациональные элиты", которые строят "глобальный термитник и навязывают технологическую революцию". Он выразил мнение, что те правительства, которые "загоняют население в интернет" лишаются власти, а потому россия в этом плане является "флагманом надежды".

"Необходимо решительно вывести вычислительные мощности из общественного оборота. Множество технологий отсутствует в открытом доступе. Ты не можешь купить атомный миниреактор в магазине бытовой техники, а зенитный ракетный комплекс — в охотничьей лавке. Так же и ЭВМ должны применяться по назначению — в науке, промышленном производстве, транспортных системах, военных штабах и т. п.", — сообщил он.

Депутат убежден, что лишь создание гибкой социальной организации "от домов науки до дворцов поэзии, от кружков пенсионеров до форумов инженеров" позволит сделать россию "недосягаемой для синтетического, оглупевшего западного постчеловека" и даст ей возможность победить Запад.

Кубанов представляет фракцию "Справедливая россия — Патриоты — За правду". Он много лет возглавлял новосибирское отделение и неоднократно выдвигал свою кандидатуру на пост губернатора.

Как сообщалось ранее, в россии сильно обеспокоились тем, что население страны стремительно сокращается, а потому предложили переселить туда большое количество переселенцев из Африки.