"Большой войной попахивает": у путина объяснили принятые поправки в закон о мобилизации

Новые правила в рф начнут действовать с первого дня следующего года

В россии 25 июля Госдума приняла во втором чтении законопроект, по которому будет повышен предельный возраст призыва на срочную службу в армию до 30 лет. Нижняя планка остается без изменений — 18 лет. Нововведения вступят в силу с 1 января 2024 года и будут распространяться уже на весенний призыв.

Об этом пишет российские пропагандистское агентство "РИА-Новости".

В то же время депутат провластной партии "Единая россия", глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал поправки о повышении призывного возраста следующим высказыванием:

"Закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой большой войной уже попахивает. А мы все смотрим, кого бы оттуда убрать, кого бы защитить. Да некого будет защищать. Этот закон очень нужен для нашей страны", – сказал он.

Таким образом Картаполов выступил с критикой своих коллег, пытавшихся "прикрыть" от мобилизации граждан, у которых есть дети инвалиды или же трое или больше несовершеннолетних детей в семье.

Российский депутат заявил, что главной целью поправок в законопроекте являются якобы "наведение порядка в системе воинского учета и минимизация общения военкомата и граждан". Также он добавил, что уклонисты "не должны находиться в более привилегированном положении, нежели обычные граждане".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в россии пытаются затянуть на войну в Украину не только мужчин, но и женщин. Российские СМИ заявляют, что в стране решили увеличить количество женщин в армии, видимо, из-за больших потерь на фронте. Так, на службу готовы брать тех, кто работает врачами, фельдшерами, медсестрами и поварами.