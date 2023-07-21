У российского народа "крышу не сорвало"

Спустя более года полномасштабной войны россии против Украины все больше заметны несбывшиеся прогнозы известных в нашей стране экспертов в области астрологии, тарологии, нумерологии и других сфер учений, которые опровергает современная наука. В частности, астролог Влад Росс не единожды ошибается с тем, что должно происходить в будущем как в нашей стране, так и соседки — страны-террористки россии.

В ноябре прошлого года Росс заявил, что частичная мобилизация россиян, объявленная президентом рф владимиром путиным прошлой осенью, приведет к массовым бунтам граждан россии. "У российского народа (вблизи 8 ноября 2023 года — ред.) "сорвет крышу", и тогда все может быть", – тогда сказал астролог.

Мужчина дополнил, что в то время каждый регион рф соберет свою армию, что приведет к гражданской войне. При этом у россиян будет много оружия. К сожалению, ничего из этого не сбылось.

Ранее сообщалось, что прогноз известного украинского астролога Влада Росса полностью не сбылся. Астроэксперт не угадал с датой окончания военных действий на территории Украины. В прошлом году Росс ошибся с прогнозом по дате смерти президента россии владимира путина.