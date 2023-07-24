Деды недовоевали: путин "обрадовал" российских мужчин новым законом
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В бой пойдут старики
Россиянам продолжают закручивать гайки с мобилизацией, которой якобы нет. Теперь там, очевидно, решили бросать в бой против Украины своих стариков.
Об этом сообщают российские пропагандисты.
Как стало известно, 24 июля российский диктатор владимир путин подписал закон о повышении на 5 лет предельного возраста пребывания в запасе ряда граждан, имеющих воинские звания. Также благодаря данному документу в кремле увеличили на 5 лет предельный возраст пребывания граждан в мобилизационном резерве.
Все вышеперечисленное означает, что теперь оккупанты смогут мобилизовать и отправлять в бой против Украины своих пожилых мужчин. Например, предельный возраст для старших офицеров был увеличен до 65 лет (было 60), для младших — до 60 лет (было 55).
Напомним, ранее мы рассказывали, что россияне начали получать непростые повестки.
Также мы сообщали, что в россии испытывают потребность в пополнении армии новым "пушечным мясом". И если президент рф владимир путин все же объявит проведение повторной волны мобилизации, то она, уже по привычной схеме, будет с примечанием "частичная".