Деды недовоевали: путин "обрадовал" российских мужчин новым законом

В бой пойдут старики

Россиянам продолжают закручивать гайки с мобилизацией, которой якобы нет. Теперь там, очевидно, решили бросать в бой против Украины своих стариков.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

Как стало известно, 24 июля российский диктатор владимир путин подписал закон о повышении на 5 лет предельного возраста пребывания в запасе ряда граждан, имеющих воинские звания. Также благодаря данному документу в кремле увеличили на 5 лет предельный возраст пребывания граждан в мобилизационном резерве.

Все вышеперечисленное означает, что теперь оккупанты смогут мобилизовать и отправлять в бой против Украины своих пожилых мужчин. Например, предельный возраст для старших офицеров был увеличен до 65 лет (было 60), для младших — до 60 лет (было 55).

Напомним, ранее мы рассказывали, что россияне начали получать непростые повестки.

Также мы сообщали, что в россии испытывают потребность в пополнении армии новым "пушечным мясом". И если президент рф владимир путин все же объявит проведение повторной волны мобилизации, то она, уже по привычной схеме, будет с примечанием "частичная".