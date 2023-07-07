Мужчины уже кончаются? Российских женщин зазывают на войну в Украину (фото)

Женщинам предлагают заключить контракты минимум на 1 год

В россии решили увеличить количество женщин в армии. Видимо, на такой шаг страна-агрессор пошла из-за огромных потерь на войне в Украине.

Как пишут российские СМИ, местное Министерство обороны уже запустило рекрутинговую кампанию.

Источник пишет, что женщин могут направить в дальнейшем на войну в Украину.

В частности, призывы о наборе женщин начали распространять в Telegram-каналах российского Омска.

В армию готовы брать россиянок, которые работают врачами, фельдшерами, медсестрами и поварами. Им в открытую предлагают "встать с мужчинами в одном строю".

Журналисты связались с одним из военкоматов Омска и выяснили, что на войну готовы брать женщин до 50 лет. Им предлагают заключить контракты минимум на 1 год. При этом медсестрам и поварам ну нужно даже иметь образование по специальности.

"Сотрудник военкомата не смог сказать, сколько будут платить женщинам. Но им положены губернаторские выплаты: 100 тыс. руб. в первый месяц и по 50 тыс. в последующие три. Женщинам также обещают единовременную президентскую выплату в 195 тыс. руб", — пишет источник.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Британии рассказали про большие потери россиян на войне.