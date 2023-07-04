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Неожиданные цифры: аналитики подсчитали потери Украины и россии за месяц наступления ВСУ

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
ВСУ продолжают уничтожать врага Новость обновлена 04 июля 2023, 18:11
ВСУ продолжают уничтожать врага. Фото facebook.com/GeneralStaff

Разница между потерями практически в два раза

Несмотря на то, что контрнаступление ВСУ называют медленным, потери украинских воинов меньше, чем у россиян. И это при условии, что украинская армия продвигается вперед через минные поля и другие инженерные сооружения, а россияне просто обороняются.

Соотношением потерь поделился блогер Роман Шрай со ссылкой на портал Oryx. Данные были собраны в период с 3 июня по 3 июля текущего года.

Так, оккупанты, сидя в обороне, лишились 460 единиц военной техники, а именно:

  • танков – 90
  • бронированной техники — 152
  • артиллерии — 71
  • ПВО – 11
  • РЭБ/РЛС — 5
  • вертолетов — 9
  • самолетов — 1
  • разведывательных БПЛА — 15
  • спецтехники — 12
  • автомобильной техники – 94

Украинские воины, которые день за днем продвигаются на фронте и освобождают населенные пункты от захватчиков, потеряли за месяц боев 287 единиц военной техники, а именно:

  • танков – 43
  • бронированной техники — 143
  • артиллерии – 20
  • ПВО – 2
  • РЭБ/РЛС — 6
  • вертолетов — 1
  • самолетов — 1
  • разведывательных БПЛА — 25
  • спецтехники — 5
  • автомобильной техники — 41

Больше всего потерь армия оккупантов понесла в танках, бронированных авто и просто авто, а также в артиллерии (ствольной и РСЗО). Украинская армия больше всего потеряла бронетехники и танков, особенно в первые дни контрнаступления.

"От себя добавлю, что Oryx учитывает потери, когда получает фото и видео с ними, а не когда эти потери реально происходят. Но можно предположить, что большинство потерь действительно связано с летним наступлением", — отмети Роман Шрайк.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в июне россияне потеряли рекордное число техники. Вместе с тем оккупанты изменили тактику атаки на Украину.

Теги:
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