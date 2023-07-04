Неожиданные цифры: аналитики подсчитали потери Украины и россии за месяц наступления ВСУ

Разница между потерями практически в два раза

Несмотря на то, что контрнаступление ВСУ называют медленным, потери украинских воинов меньше, чем у россиян. И это при условии, что украинская армия продвигается вперед через минные поля и другие инженерные сооружения, а россияне просто обороняются.

Соотношением потерь поделился блогер Роман Шрай со ссылкой на портал Oryx. Данные были собраны в период с 3 июня по 3 июля текущего года.

Так, оккупанты, сидя в обороне, лишились 460 единиц военной техники, а именно:

танков – 90

бронированной техники — 152

артиллерии — 71

ПВО – 11

РЭБ/РЛС — 5

вертолетов — 9

самолетов — 1

разведывательных БПЛА — 15

спецтехники — 12

автомобильной техники – 94

Украинские воины, которые день за днем продвигаются на фронте и освобождают населенные пункты от захватчиков, потеряли за месяц боев 287 единиц военной техники, а именно:

танков – 43

бронированной техники — 143

артиллерии – 20

ПВО – 2

РЭБ/РЛС — 6

вертолетов — 1

самолетов — 1

разведывательных БПЛА — 25

спецтехники — 5

автомобильной техники — 41

Больше всего потерь армия оккупантов понесла в танках, бронированных авто и просто авто, а также в артиллерии (ствольной и РСЗО). Украинская армия больше всего потеряла бронетехники и танков, особенно в первые дни контрнаступления.

"От себя добавлю, что Oryx учитывает потери, когда получает фото и видео с ними, а не когда эти потери реально происходят. Но можно предположить, что большинство потерь действительно связано с летним наступлением", — отмети Роман Шрайк.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в июне россияне потеряли рекордное число техники. Вместе с тем оккупанты изменили тактику атаки на Украину.