Неожиданные цифры: аналитики подсчитали потери Украины и россии за месяц наступления ВСУ
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Разница между потерями практически в два раза
Несмотря на то, что контрнаступление ВСУ называют медленным, потери украинских воинов меньше, чем у россиян. И это при условии, что украинская армия продвигается вперед через минные поля и другие инженерные сооружения, а россияне просто обороняются.
Соотношением потерь поделился блогер Роман Шрай со ссылкой на портал Oryx. Данные были собраны в период с 3 июня по 3 июля текущего года.
Так, оккупанты, сидя в обороне, лишились 460 единиц военной техники, а именно:
- танков – 90
- бронированной техники — 152
- артиллерии — 71
- ПВО – 11
- РЭБ/РЛС — 5
- вертолетов — 9
- самолетов — 1
- разведывательных БПЛА — 15
- спецтехники — 12
- автомобильной техники – 94
Украинские воины, которые день за днем продвигаются на фронте и освобождают населенные пункты от захватчиков, потеряли за месяц боев 287 единиц военной техники, а именно:
- танков – 43
- бронированной техники — 143
- артиллерии – 20
- ПВО – 2
- РЭБ/РЛС — 6
- вертолетов — 1
- самолетов — 1
- разведывательных БПЛА — 25
- спецтехники — 5
- автомобильной техники — 41
Больше всего потерь армия оккупантов понесла в танках, бронированных авто и просто авто, а также в артиллерии (ствольной и РСЗО). Украинская армия больше всего потеряла бронетехники и танков, особенно в первые дни контрнаступления.
"От себя добавлю, что Oryx учитывает потери, когда получает фото и видео с ними, а не когда эти потери реально происходят. Но можно предположить, что большинство потерь действительно связано с летним наступлением", — отмети Роман Шрайк.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в июне россияне потеряли рекордное число техники. Вместе с тем оккупанты изменили тактику атаки на Украину.