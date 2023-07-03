Адмирал НАТО высказался насчет "медленного" контрнаступления ВСУ

Следует учитывать, что украинские воины наступают через минные поля и другие инженерные заграждения

Командование Вооруженных сил Украины делает правильный ход, проводя контрнаступление осторожно, несмотря на разговоры вокруг о слишком медленных темпах наступательной операции. Это поможет избежать больших потерь при поиске возможных прорывов.

Такое заявление сегодня, 3 июля, сделал Глава оборонного комитета НАТО, лейтенант-адмирал Роб Бауер, пишет Reuters.

Он подчеркнул, что украинские военные наступают через минные поля и другие инженерные заграждения, а потому им может понадобиться больше времени. Бауер привел пример, когда на прорыв обороны уходила далеко не одна неделя.

"Мы видели в Нормандии во время Второй мировой войны, что союзникам понадобилось семь, восемь, девять недель, чтобы фактически прорвать оборонительные линии немцев. Поэтому неудивительно, что это происходит не так быстро", — сказал глава оборонного комитета НАТО.

Также Роб Бауер добавил, что люди не должны считать контрнаступление ВСУ "легкой прогулкой", где все действия будут разворачиваться быстро и без препятствий.

"Это чрезвычайно сложная операция, и я думаю, что то, как они (ВСУ, — Ред.) ее проводят, заслуживает похвалы", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что евродепутат Ян Ващиковский сделал заявление насчет контрнаступления ВСУ и заявил, что у Украины якобы есть 3-4 месяца, чтобы показать значительные результаты. В противном случае ЕС начнет подталкивать страну на переговоры с россией и требовать заморозить войну.