Залужный эмоционально ответил тем, для кого контрнаступление ВСУ "медленное"

Залужный закрыл рот критикам контрнаступления ВСУ

Контранступление ВСУ — это не шоу, так как украинские военные платят кровью за каждый освобожденной метр земли от оккупантов.

Об этом в интервью WP заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По словам главкому ВСУ, его раздражает, когда он слышит слова о медленном контрнаступлении украинской армии.

"Это не шоу. Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки или что-то подобное. Каждый день, каждый метр дается кровью", – сказал он.

Также Залужный отметил, что для ускорения темпов продвижения контрнаступления наши военные нуждаются в дополнительном вооружении, в том числе в истребителях F-16.

Главнокомандующий ВСУ уверен, что без необходимого обеспечения войска планы, которые ставит перед собой Украины, не будут выполнены, хотя сейчас "они выполняются".

"Так, возможно, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблема", – добавил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что США могут передать Украине важное вооружение на фоне контрнаступления ВСУ.