Июнь — месяц рекордов: эксперты проанализировали потери россиян на фронте

"Демилитаризация" российской армии успешно продолжается

Первый летний месяц 2023 года стал рекордным по количеству потерь российских оккупантов в определенных категориях техники.

Как сообщил популярный блогер и бизнесмен Роман Шрайк, потери россиян в артиллерийских системах, РСЗО, ПВО, беспилотниках, ракетах, автомобильной и специальной технике оказались выше средних значений за все время вторжения.

При этом ВСУ установили несколько рекордов по уничтожению техники оккупантов. Так июнь стал рекордным по количеству выведенной из строя артиллерии (688 единиц), ПВО (56) и спецтехники (122).

Тем временем военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что изменения произошли и в характере обстрелов Украины.

Он отметил, что в прошедшем месяце оккупанты запустили 193 ракеты, из которых ВСУ сбили 157:

123 ракеты Х-101/555 из 133 запущенных;

16 "Калибров" из 21;

12 Искандер-М/К из 12;

6 Х-47М2 "Кинжал" из 9;

ни одной Х-22 из 18.

"Оккупанты запускали ракеты Х-22, сбитие которых под силу только ЗРК Patriot и SAMP/T по районам, которые не прикрыты данными комплексами, в связи с чем данный тип ракет и подпортил общую статистику перехватов", — отметил Коваленко.

Такая статистика, по его словам, говорит о том, что россияне способны поддерживать темп массовых ракетных ударов, а значит им хватает возможностей для производства.

А вот статистика использования дронов-камикадзе показывает другую картину — количество использованных БПЛА уменьшилось в два раза по сравнению с маем. Если в последний месяц весны по Украине были запущены 413 дронов, то в июне только 197.

"С учётом всего выше озвученного, думаю, июль будет показательным относительно того, что из себя представляет нынешний российский ракетный ресурс. А также, мы получим ответ относительно причин разительного сокращения применения Shahed-136", — сообщил он.

Как сообщалось ранее, в США ранее напомнили, что украинское контрнаступление находится на начальном этапе, а основные силы ВСУ еще не задействованы.