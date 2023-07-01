Убиты самые мотивированные: Зеленский рассказал о судьбе "вагнеровцев" на войне в Украине

ВСУ отправили на тот свет 21 тысячу наемников

Несмотря на то, что некоторое количество "вагнеровцев" остается на юге Украины, их чвк понесла огромные потери во время боевых действий. В частности, Силы обороны убили 21 тысячу боевиков и ранили 80 тысяч.

Такие цифры назвал президент Владимир Зеленский в интервью El Mundo.

"У вагнеровцев было две категории: профессиональные наемники и мобилизованные из тюрем, их пушечное мясо. Наши войска убили 21 тысячу из них и ранили 80 тысяч ", — сказал глава Украинского государства.

По словам Зеленского, такие колоссальные потери дают представление о количестве российских наемников.

"Хорошая новость состоит в том, что мы уничтожили наиболее мотивированную часть российских сил ", — подчеркнул президент Украины.

Напомним, в комментарии "Телеграфу" соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий выразил мнение, что мятеж "вагнеровцев" показал, что государственная система управления в россии окончательно деградировала и фактически превратилась в феодальную. Государственных институтов, кроме силовых, почти не осталось. Это показал только один день мятежа, когда не действовали ни парламент, ни правительство, ни другие ответственные структуры.