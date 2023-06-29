Буданов сделал громкое заявление насчет ЧВК "Вагнера"и Украины

Часть "вагнеровцев" все еще остается на юге Украины

Для Украины значимым последствием вооруженного мятежа "Вагнера" в рф является компрометация российского руководства и тот факт, что "вагнеровцы" больше не будут воевать на территории нашей страны.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов в комментарии "Украинской правде".

"Мы получили компрометацию российского руководства. В очередной раз разрушен миф о непоколебимости российского режима. Были нанесены потери военно-космическим силам рф. А еще — ЧВК "Вагнер" больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины. А это самое эффективное подразделение рф, которое умело добиваться успеха любой ценой", — сказал он.

Также Буданов отметил, что "вагнеровцы" все еще остаются на юге Украины и в оккупированном Луганске. Однако в боевых действия они не участвуют.

"По состоянию на сейчас они на территории Луганска на базе, которая существует с 2014 года. Также они находятся в некоторых районах на Юге Украины. Но участия в боевых действиях не принимают", — подытожил глава ГУР МО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев рассказал, грозит ли Киеву нападение со стороны Беларуси, после того, как туда ушли "вагнеровцы".