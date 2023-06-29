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Буданов зробив гучну заяву щодо ПВК "Вагнера" та України

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Кирило Буданов зробив заяву про "вагнерівців" Новина оновлена 29 червня 2023, 15:04
Кирило Буданов зробив заяву про "вагнерівців". Фото Скрін із відео

Частина "вагнерівців" все ще залишається на півдні України

Для України значним наслідком "збройного заколоту Вагнера" в росії є компрометація російського керівництва і той факт, що "вагнерівці" більше не воюватимуть на території нашої країни.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов у коментарі "Українській правді".

"Ми отримали компрометацію російського керівництва. У черговий раз зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було завдано втрат військово-космічним силам рф. А ще — ПВК "Вагнер" більше не братиме участі в бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ рф, яке вміло досягати успіху за будь-яку ціну", — сказав він.

Також Буданов зазначив, що "вагнерівці" все ще залишаються на півдні України та в окупованому Луганську. Однак у бойові дії вони не беруть участі.

"Станом зараз вони на території Луганська на базі, яка існує з 2014 року. Також вони знаходяться в деяких районах на Півдні України. Але участі в бойових діях не беруть", — підсумував глава ГУР МО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв розповів, чи загрожує Києву напад з боку Білорусі, після того, як туди пішли "вагнерівці".

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#Україна #Заколот #Євген Пригожин #ПВК Вагнера #Кирило Буданов