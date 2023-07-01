Вбито найбільш мотивованих: Зеленський розповів про долю "вагнерівців" на війні в Україні

ЗСУ відправили на той світ 21 тисячу найманців

Незважаючи на те, що деяка кількість "вагнерівців" залишається на півдні України, їхня пвк зазнала величезних втрат під час бойових дій. Зокрема, Сили оборони вбили 21 тисячу бойовиків та ще поранили 80 тисяч.

Такі цифри назвав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню El Mundo.

"У вагнерівців було дві категорії: професійні найманці та мобілізовані з в'язниць, їхнє гарматне м'ясо. Наші війська вбили 21 тисячу з них і поранили 80 тисяч", — сказав очільник Української держави.

За словами Зеленського, такі колосальні втрати дають уявлення про кількість російських найманців.

"Хороша новина полягає в тому, що ми знищили найбільш мотивовану частину російських сил", — підкреслив президент України.

Нагадаємо, в коментарі "Телеграфу" співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький висловив думку, що заколот "вагнерівців" показав, що державна система управління в росії остаточно деградувала і фактично перетворилася на феодальну. Державних інститутів, окрім силових, майже не лишилося. Це стало зрозумілим за одну добу заколоту, коли не діяли ні парламент, ні уряд, ні інші відповідальні структури.