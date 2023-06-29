Главное еще впереди: в США оценили контрнаступление ВСУ

У Украины есть то, что нужно для успеха, — Блинкен

Контрнаступление украинских войск только началось, командование еще не вводило в бой основные подразделения. К тому же, у ВСУ есть все для достижения успеха в боях против россии, а бунт "вагнеровцев" дает Украине дополнительные возможности.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

"Ну, во-первых, контрнаступление находится в своем начале, и вы слышали, как министр обороны Украины недавно — я думаю, вчера — сказал, что они еще планируют применить основную часть своих сил", — сказал он.

Блинкен подчеркнул, что хотя оккупанты много месяцев готовили оборонительные укрепления, украинские силы при поддержке западных союзников способны преодолеть это.

"Только вчера мы анонсировали дополнительную помощь Украине. У них есть то, что им нужно для успеха", – добавил госсекретарь США.

Он отметил, что мятеж ЧВК "Вагнера" и отвод ее наемников с фронта в Украине, дает украинским войскам дополнительные возможности. Однако основные события, связанные с контрнаступлением, по словам Энтони Блинкена, будут происходить в течение ближайших недель и месяцев.

Как сообщал "Телеграф", министр обороны Алексей Резников заявил, что активное освобождение нашими военными населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях в июне не является главным событием контрнаступления Вооруженных сил Украины — оно еще впереди. Когда это случится, все поймут, о чем была речь.