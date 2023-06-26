"Идем дальше": ВСУ освободили еще один населенный пункт

Село пробыло в оккупации больше года

Вооруженные силы Украины продолжают освобождать от оккупантов населенные пункты Донецкой области. 26 июня стало известно о деоккупации села Ровнополь Великоновоселовского района на западе Донецкой области.

Об этом сообщила заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр.

При этом представительница ведомства отметила, что украинские военные продолжают продвигаться далее.

Других подробностей от заместителя главы Министерства обороны пока нет.

Населенный пункт Ровнополь находится на Мариупольском направлении. Село было в оккупации россиянами с марта 2022 года.

Ранее "Телеграф" писал о том, что по состоянию на середину июня за две недели контрнаступления на Бердянском и Мелитопольском направлениях бойцы ОСУВ "Таврия" освободили 8 населенных пунктов. Под флагом Украины снова оказались Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Пятихатки и Нескучное.

Также была информация о частичном освобождении нашими военными оккупированного еще со времен АТО города Красногоровка Донецкой области.