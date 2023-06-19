В Минобороны подтвердили освобождение еще одного населенного пункта: подробности и карта

ВСУ освободили восьмой населенный пункт на Южном направлении

В Министерстве обороны подтвердили информацию об освобождении населенного пункта Пятихатки в Запорожской области, о чем накануне сообщали западные аналитики.

О взятии села под контроль ВСУ утром 19 июня сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее информации, за две недели контрнаступления на Бердянском и Мелитопольском направлениях бойцы ОСУВ "Таврия" освободили уже 8 населенных пунктов. Кроме Пятихаток под флагом Украины снова оказались Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобковое и Нескучное.

"В общей сложности подразделения на таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 квадратных километров", — отметила она.

По информации Маляр, в то же время враг пытается пробить оборону ВСУ на Донбассе, но ни одного метра земли в этих направлениях Украина не потеряла.

"За прошедшую неделю враг нес существенные потери. В частности, на прошлой неделе потери противника по всем направлениям составили более 4600 убитых и раненых, кроме того нашими защитниками было взято в плен более 80 бойцов агрессора. Также было уничтожено более 400 единиц вражеской техники и вооружения", — завершила она.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Минобороны рассказали, чего не хватает ВСУ для победы над врагом.