Громкий успех ВСУ: в сети пишут о захвате позиций под Донецком - враг держал их со времен АТО

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление. В нем наши воины уже добились немалых успехов, а сегодня, 23 июня, стало известно об освобождении территорий, которые удерживались россиянами еще со времен АТО.

Об этом сообщил боец ВСУ и представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук

Речь идет о позициях оккупантов в районе Красногоровки. Их успешно заштурмовали бойцы 79 бригады ВСУ. Ранее об этом говорили только осинтеры, но теперь, как можно увидеть, эту информацию подтверждают и сами воины.

"Если кто еще не в курсе, то в районе Красногоровки 79тка взяла позиции, которые были за пи***ами еще со времен АТО", — утверждает Макарук.

Вместе с данной информацией в сети распространяются и видео, которые, как утверждается, подтверждают вышеуказанное.

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