Въезд в Крым закрыт - утром прилетело по мосту в Чонгаре: что известно (фото и видео)

В Крыму нанесен удар по автомобильному мосту в Чонгаре

В ночь на 22 июня в оккупированном Крыму, где сегодня произошло землетрясение, подорвали Чонгарский мост.

Об этом сообщил так называемый глава полуострова Сергей Аксенов.

"Ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет. На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна. О возможности движения будет сообщено в течение часа. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", — написал он.

Судя по опубликованным фотографиям автомобильного моста, в результате прилета здесь повреждено дорожное полотно. При этом опоры моста повреждений не получили.

Чонгар на карте

По данным российских пропагандистов, все автомобили сейчас направляют через Крымский мост или Армянск.

В то же время коллаборант Владимир Сальдо сообщил, что под ударами оказались сразу несколько мостов на границе Крыма и Херсонской области. По информации оккупанта, удары якобы наносились ракетами Storm Shadow.

Тем временем в сети крымчане делятся подробностями о ситуации в Чонгаре.

Для справки. Данный автомобильный мост проходит через Чонгарский пролив. Он соединяет Херсонскую область и Крым.

Ранее "Телеграф" писал о том, что как оккупанты готовятся к обороне Крыма от ВСУ.