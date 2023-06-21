Правильно боишься: в Пентагоне ответили шойгу, который испугался ударов по Крыму

США поддерживают Украину в стремлении освободить все свои территории

В США ответили министру обороны рф сергею шойгу, который испугался ударов западным оружием по Крыму и пригрозил атаками на "центры принятия решений" в Украине. Если коротко, там дали понять, что он правильно переживает.

Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на брифинг заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх.

Так, отвечая на панические заявления шойгу, в США напомнили агрессорам, что Крым — это Украина, а в Пентагоне всячески поддерживают усилия нашей страны по возвращению всех временно оккупированных территорий.

"Украинцы делают все возможное с оборудованием, с возможностями, которые есть у них на поле боя, чтобы продолжать оттеснять россиян дальше назад, и мы поддерживаем их усилия по возвращению своей суверенной территории", – сказала Сингх, добавив, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется в борьбе против россии.

Напомним, что 20 июня в министерстве обороны россии заявили, что Украина якобы планирует нанесение ударов по территории рф, а также по временно оккупированному Крыму, ракетами Himars и Storm Shadow. Это, как отметил шойгу, приведет к ударам по "центрам принятия решений".

Напомним, ранее мы писали о том, почему российской ПВО сложно справляться с ракетами Storm Shadow.

Также мы рассказывали о том, почему ракеты Storm Shadow для Украины — это реальный прорыв.