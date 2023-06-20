шойгу грозит ударами "по центрам принятия решений" в Украине: назвал условие

В россии считают, что Украина якобы готовит удар по ее территории

В россии снова угрожают Украине нанесением ударов и на сей раз министр обороны сергей шойгу пригрозил, что это произойдет в том случае, если страна атакует территорию рф ракетами, полученными от западных союзников.

Об этом сегодня, 20 июня, пишет российское пропагандистское агентство "РИА-Новости", ссылаясь на слова шойгу.

Так, по словам министра, Украина якобы планирует нанесение ударов по территории рф, а также по временно оккупированному Крыму, ракетами Himars и Storm Shadow. Это, как отмечает шойгу, приведет к ударам по центрам принятия решений.

"Применение этих ракет вне зоны спецоперации будет означать полноценное втягивание США и Британии в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине", — сказал шойгу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военный эксперт Владислав Селезнев сравнил ракеты для РСЗО HIMARS и ракеты Storm Shadow. По его мнению, благодаря таким ракет контрнаступление ВСУ может стать еще эффективней, ведь их характеристики действительно впечатляют.