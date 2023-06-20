шойгу погрожує ударами "по центрам ухвалення рішень" в Україні: назвав умову
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Міністр оборони росії сергій шойгу заявляє, що Україна нібито планує завдання ударів по території рф, а також по тимчасово окупованому Криму, ракетами Himars і Storm Shadow.
Про це пише російське пропагандистське агентство "РІА-Новини".
"Застосування цих ракет поза зоною спецоперації означатиме повноцінне втягування США та Британії в конфлікт і спричинить негайні удари по центрах прийняття рішень в Україні", — сказав шойгу.
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