шойгу погрожує ударами "по центрам ухвалення рішень" в Україні: назвав умову

Міністр оборони росії сергій шойгу заявляє, що Україна нібито планує завдання ударів по території рф, а також по тимчасово окупованому Криму, ракетами Himars і Storm Shadow.

Про це пише російське пропагандистське агентство "РІА-Новини".

"Застосування цих ракет поза зоною спецоперації означатиме повноцінне втягування США та Британії в конфлікт і спричинить негайні удари по центрах прийняття рішень в Україні", — сказав шойгу.

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