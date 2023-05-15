Без шансів для російської ППО: експерт порівняв ракети Storm Shadow із снарядами для HIMARS

Експерт розповів про переваги ракет Storm Shadow

Крилаті ракети Storm Shadow, які Україна отримала від британських партнерів, не мають аналогів серед озброєння, яке наразі має ЗСУ. Їх плюс у тому, що вони можуть "працювати" поза зоною видимості російських систем ППО.

Таку думку в інтерв’ю "Обозревателю" висловив військовий експерт Владислав Селезньов.

Фахівець провів аналогію між ракетами для РСЗВ HIMARS та ракетами Storm Shadow. Якщо перші можуть вражати цілі ворога на дистанції 80 кілометрів, то другі б’ють на відстань 250 кілометрів. Також у ракет величезна різниця в габаритах і, відповідно, в потужності. Снаряди для HIMARS важать 90 кілограмів, а ракети Storm Shadow – 450 кілограмів.

Селезньов упевнений, що завдяки таким ракетам анонсований контрнаступ ЗСУ стане більш ефективним.

"Деякі фахівці стверджують, що точність ураження ворожих об’єктів цими ракетами становить 95-97%. Такі ракети будуть використовуватись українською армією для знищення ворожої інфраструктури, ворожих об’єктів у глибині його оборони", — сказав він.

Експерт додав, що ракети Storm Shadow є дуже стійкими до засобів радіоелектронної боротьби ворога.

"Плюс вони летять до мети на дуже низьких висотах – до 50 метрів. А це означає, що російській системі ППО та ПРО дуже складно знищувати такий тип ракет", — завершив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, як у росії відреагували на постачання далекобійних ракет Україні.