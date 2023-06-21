Правильно боїшся: в Пентагоні відповіли шойгу, який злякався ударів по Криму

США підтримують Україну у прагненні звільнити усі свої території

В США відповіли міністру оборони рф сергію шойгу, який злякався ударів західною зброєю по Криму і пригрозив атаками на "центри прийняття рішень" в Україні. Якщо коротко, там дали зрозуміти, що він правильно переживає.

Про це повідомляє Європейська правда, посилаючись на брифінг заступника спікера Пентагону Сабріни Сінгх.

Так, відповідаючи на панічні заяви шойгу, у США нагадали агресорам, що Крим — це Україна, а у Пентагоні всіляко підтримують зусилля нашої країни щодо повернення всіх тимчасово окупованих територій.

"Українці роблять все можливе з обладнанням, з можливостями, які є у них на полі бою, щоб продовжувати відтісняти росіян далі тому, і ми підтримуємо їхні зусилля щодо повернення своєї суверенної території", – сказала Сінгх, додавши, що США підтримуватимуть Україну стільки скільки буде потрібно в боротьбі проти росії.

Нагадаємо, що 20 червня в міністерстві оборони рф заявили, що Україна нібито планує завдання ударів по території росії, а також по тимчасово окупованому Криму, ракетами Himars і Storm Shadow. Це, як зазначив шойгу, призведе до ударів по "центрах прийняття рішень".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому російській ППО складно справлятися з ракетами Storm Shadow.

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