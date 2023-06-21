Военно-политический обозреватель Олександр Коваленко о том, зачем россияне строят линии обороны в Крыму

Сейчас в сети появляется всё больше спутниковых снимков линий обороны, которые довольно плотно возводятся по всему временно оккупированному Крыму. Но есть у этих линий обороны несколько важных и весьма многословных особенностей, которые дают неожиданные ответы на ряд вопросов.

Во-первых, тот контингент РОВ, который сейчас размещается на ВОТ Крыма не способен заполнить и держать оборону на этих многочисленных линиях. Условно, в Крыму сейчас до 20-25 БТГр, а этого даже недостаточно, чтобы заполнить трапецию Армянск-Медведовка-Джанкой-Красноперекопск хотя бы на 50%!

Возникает вопрос, тогда зачем они настраивают все эти линии обороны, если у них нет ресурса их удерживать? И вот тут, напомню о своей заметке от 18 июня про параллелограмм оккупантов в Запорожской и Херсонской областях, который сейчас насыщается личным составом.

Но, сначала стоит отметить — во-вторых.

Общая численность российской группировки в Херсонской, Запорожской и немного Донецкой областях — 150 тыс. Это функционал примерно 180 БТГр, способных держать оборону в пределах 1-2 км фронта на 1 БТГр. Но, очевидно, что активная линия фронта может в ближайшее время превысить 470 км.

Это всё наводит на мысль о том, что концентрация российских подразделений в параллелограмме осуществляется для последующей их эвакуации на полуостров. И если представить себе увеличение контингента РОВ в Крыму, пускай даже не на 180 БТГр, а на 100, то внешне, заполнение всех линий обретает смысл.

То есть, российские оккупанты не испытывают надежд удержать материковый Юг Украины, готовят пути для неспешного, но бегства на полуостров, а на самом полуострове обустраивают линии обороны, которые возможно будет удерживать толь ко при наличии этого отступившего контингента.

Своими действиями командование РОВ только подтверждает, что никакого оптимизма по сохранению контроля над левобережной Херсонщиной и частью Запорожской области, они не испытывают. Хотя, с чего бы это им этот оптимизм вообще испытывать?