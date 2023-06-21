Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко про те, навіщо росіяни будують лінії оборони у Криму

Зараз у мережі з’являється все більше супутникових знімків ліній оборони, які досить щільно будуються по всьому тимчасово окупованому Криму. Але є у цих ліній оборони кілька важливих і багатослівних особливостей, які дають несподівані відповіді на низку питань.

По-перше, той контингент РОВ, який зараз розміщується на ТОТ Криму, не здатний заповнити і тримати оборону на цих численних лініях. Умовно, у Криму зараз до 20-25 БТГр, а цього навіть недостатньо, щоб заповнити трапецію Армянськ-Медведівка-Джанкой-Красноперекопськ хоча б на 50%!

Виникає питання, тоді навіщо вони налаштовують усі ці лінії оборони, якщо вони не мають ресурсу їх утримувати? І ось тут, нагадаю про свою замітку від 18 червня про паралелограм окупантів у Запорізькій та Херсонській областях, яка зараз насичується особовим складом.

Але спочатку варто відзначити — по-друге.

Загальна чисельність російського угруповання у Херсонській, Запорізькій та трохи Донецькій областях — 150 тис. Це функціонал приблизно 180 БТГр, здатних тримати оборону в межах 1-2 км фронту на 1 БТГр. Але очевидно, що активна лінія фронту може найближчим часом перевищити 470 км.

Це все наводить на думку про те, що концентрація російських підрозділів у паралелограмі здійснюється для подальшої евакуації на півострів. І якщо уявити збільшення контингенту РОВ у Криму, нехай навіть не на 180 БТГр, а на 100, то ззовні заповнення всіх ліній набуває сенсу.

Тобто, російські окупанти не відчувають надій утримати материковий Південь України, готують шляхи для неспішної, але втечі на півострів, а на самому півострові облаштують лінії оборони, які можливо буде утримувати лише за наявності цього контингенту, що відступив.

Своїми діями командування РОВ лише підтверджує, що жодного оптимізму щодо збереження контролю над лівобережною Херсонщиною та частиною Запорізької області вони не відчувають. Хоча, з чого це їм цей оптимізм взагалі відчувати?